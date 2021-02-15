Giresun için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı
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Giresun için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

15.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:58
Giresun için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Giresun'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Giresun'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 santimetre) olması öngörülüyor.

???????Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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