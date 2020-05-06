GİRESUN Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı 3 yaralı
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GİRESUN Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı 3 yaralı

GİRESUN Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı 3 yaralı
06.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:47

Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 3 yaralıGİRESUN'da, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

GİRESUN'da, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Trabzon karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 28 AJ 045 hafif ticari araç ile Murat Yavuz Özka yönetimindeki TIR, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, orta refüje savruldu. Hafif ticari aracın sürücüsü sıkışırken, araçta bulunan Alper Y. ve Efecan K. ise hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 'dakika süren çalışmanın ardından hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hakan AKGÜN/GİRESUN, (DHA)-

GİRESUN Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

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