Giresun fındığının marka ve kalite değerinin korunması çalışmaları sürüyor

Giresun fındığının marka ve kalite değerinin korunması adına çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Giresun fındığının marka ve kalite değerinin korunması adına çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Genel Müdürü ve Giresun Kalite Fındıklar Coğrafi İşaret Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, daha önceki yıllarda Giresun kalite tombul, sivri ve kalın kara fındık çeşitlerinin coğrafi işaret tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Giresun kalite fındıklardan üretimi gerçekleştirilecek olan "Giresun fındık ezmesi" için de coğrafi işaret tescilini paydaşlarla birlikte almış olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Çakmak, Giresun ve Giresun kalite fındıkların marka ve kalite değerlerinin korunması adına FİSKOBİRLİK ve paydaşları Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun Üniversitesi ve Giresun Ticaret Borsası ile birlikte çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çakmak, 2020 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Giresun fındık ezmesinin teknik özellikleri, kullanımı ve denetimiyle ilgili Giresun, Ordu ve Trabzon'da saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, firma ziyaretlerinde bilgilendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak