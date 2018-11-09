Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, başta külleme başta olmak üzere bakteriyel hastalıklar nedeniyle 2018 ürünü Giresun fındığında kalite sorunu yaşandığını söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun fındığının barındırdığı özellikler bakımından diğer çeşitlere göre hastalıklara karşı daha dirençsiz olduğunu belirtti.

Bahçelerde yeterli düzeyde zirai mücadele yapılmamasının yeni mahsul üründe kalite sorunu ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini ifade eden İbaş,"Giresun fındığının en önemli özelliklerinden biri zar atma oranın çok yüksek olması. Kavrulduğunda yüzde 85 oranında beyazlatılmış fındık elde edersiniz. Yeni mahsulde yaşanan kalite sorunu nedeniyle bu oranda çok ciddi düşüş söz konusu." dedi.

Yine urlu iç fındık probleminin de yaşandığına dikkat çeken İbaş, kalite sorunundan dolayı Giresun fındığının sanayi sektöründe yeterli ilgiyi görmediğini söyledi.

"Kalite sorununun önlenmesi için çiftçilerimiz mutlaka bakteriyel hastalıkları ciddiye almalı ve mücadeleye büyük önem vermeli." diyen İbaş, şöyle konuştu:

"Böylelikle fındıkta yaşanan kalite sorunu ortadan kaldırılmış olacak. Daha nitelikli yapılacak fındık tarımı sayesinde diğer çeşitlerle olan fiyat makası da açılacak. Bölge çiftçisinin elde edeceği ekonomik gelir de üst seviyelere çıkacak."

İbaş, 2018 ürününde yaşanan kalite sorununun ülke ekonomisine de zarar verdiğine işaret ederek, sektördeki aktörlerin problemlerin çözümü için ortak hareket etmeleri gerektiğine işaret etti.

FİSKOBİRLİK ile Giresun tombul fındığının marka değerinin korunması ve arttırılması amacıyla AB Komisyonuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yaptıklarını dile getiren İbaş, bu yolla tağşişin önleneceğini ve ürünün hak ettiği değeri bulacağını sözlerine ekledi.