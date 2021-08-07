Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, kendisine çiçek gönderilmesi yerine fidan dikilmesini istedi
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Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, kendisine çiçek gönderilmesi yerine fidan dikilmesini istedi

Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, kendisine çiçek gönderilmesi yerine fidan dikilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, göreve bir süre önce başlaması dolayısıyla kendisine çiçek gönderilmesi yerine, yangınlarda zarar gören ormanlar için fidan dikilmesini istedi.

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, göreve bir süre önce başlaması dolayısıyla kendisine çiçek gönderilmesi yerine, yangınlarda zarar gören ormanlar için fidan dikilmesini istedi.

Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başlaması dolayısıyla teveccüh göstererek çiçek gönderen Giresunlulara teşekkür etti.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınların herkesi derinden etkilediğine dikkati çeken Kızılay, Giresunlulara şöyle seslendi:

"Necip milletimizin maddi ve manevi yardımlarıyla ormanlarımızı daha güzel kılmak adına, bizlere çiçek göndermek yerine ormanlarımızı yeniden kazanmak, ağaç dikmek ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yardım etmenizi rica eder, saygılar sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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