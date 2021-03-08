Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, kadın polislerin gününü kutladı

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, müdürlükte görevli kadın polislerin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Kadın görevlilerle sohbet eden Aktaş, kendilerine çiçek ve hediye verdi.

Aktaş, Türk toplumunun yapı taşının aile olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ailenin hamurunu karan, mayasını veren ise çok kıymetli hanımefendilerdir, eşlerimizdir. Eş olarak kocasına, anne olarak evlatlarına, çocuklarına karşı sorumluluklar taşıyan hanımefendilerin, aynı zamanda polis olarak da kutsal bir meslek mensubu olmanın gururunu, onurunu yaşayan yükü ağır ama sevgi ve şefkati sonsuz değerli bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Eşleriyle, anne ve babalarıyla, çocuklarıyla sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak