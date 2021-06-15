Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir süre görüştü.
Aktaş, kamu huzur ve güvenliğini sağlamak adına birlikte görev yaptıkları dost, kardeş kuruluş Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak