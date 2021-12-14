Giresun Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası - Haberler
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Giresun Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

Giresun Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

GİRESUN (AA) - Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen kampanyaya, müdürlükte görevli personel katıldı.

Polislerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın, Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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