Giresun Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
GİRESUN (AA) - Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen kampanyaya, müdürlükte görevli personel katıldı.
Polislerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın, Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlendiği bildirildi.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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