Giresun Emniyet Müdürlüğü toplantı salonuna Altuğ Verdi'nin adı verildi
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Giresun Emniyet Müdürlüğü toplantı salonuna Altuğ Verdi'nin adı verildi

10.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:41
Giresun Emniyet Müdürlüğü toplantı salonuna Altuğ Verdi'nin adı verildi

Giresun Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasındaki toplantı salonuna, "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu" adı verildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasındaki toplantı salonuna, "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu" adı verildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Verdi'nin ismini yaşatmak amacıyla toplantı salonunun adı değiştirildi.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yaptığı açıklamada, Polis Koleji ve Polis Akademisinde öğrencilik yıllarından beri tanıdığı, farklı illerde birlikte çalışma imkanı yaşadığı Verdi'nin, 2 yıl önce alçakça bir silahlı saldırı sonucu şehadete yürüdüğünü anımsattı.

"Üstün bilgi, birikim ve donanımı yanında devletimize sadakat noktasında göstermiş olduğu kahramanca duruş, cesur mücadele azmi ve kararlılığı Altuğ Verdi müdürümüzü teşkilatımız nezdinde müstesna bir konuma taşımıştır." ifadesini kullanan Aktaş, şunları kaydetti:

"Küçük bir vefa borcu olarak ismini ebedileştirmek, bizden sonra gelecek Emniyet Teşkilatı mensuplarına bir meşale gibi teslim etmek üzere Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonuna, şehadete erdiği günün senei devriyesinde 'Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu' adını verdik. Bu münasebetle vatan, millet, devlet ve bayrak uğrunda canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu yolda yaralanmış, kanını dökmüş, uzvunu kaybetmiş gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, acil şifalar, uzun sağlıklı ömürler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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