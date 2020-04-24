Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Giresun İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 450 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 450 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hazırlanan 450 gıda paketi 10 polis ekibi ve 10 çarşı mahalle bekçisi ile ailelere dağıtılmaya başlanıldı.

İl merkezinde şu ana kadar 147 aileye gıda paketleri verilirken, kalan ailelere de gıda paketleri kısa sürede ulaştırılacak.

Kaynak: AA