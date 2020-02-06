Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması
Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.
06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.
Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı.
Yol bir süre ulaşıma kapandı, çalışmanın ardından tekrar açıldı.
Kaynak: AA