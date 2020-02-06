Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması
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Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması

'un iç kesimlerdeki ilçeler ile ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.

Giresun'da merkeze bağlı Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı.

Yol bir süre ulaşıma kapandı, çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA

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: Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması
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