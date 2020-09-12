Giresun Dereli'de inşa edilecek konutlar 7 ay içinde sahiplerini bulacak
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Giresun Dereli'de inşa edilecek konutlar 7 ay içinde sahiplerini bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Giresun'un Dereli ilçesinde yapılacak yeni konutlar, afette evlerini kaybeden vatandaşlara 7 ay içinde teslim edilecek.

Giresun Dereli'de inşa edilecek konutlar 7 ay içinde sahiplerini bulacak
12.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:39

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Giresun'un Dereli ilçesinde yapılacak yeni konutlar, afette evlerini kaybeden vatandaşlara 7 ay içinde teslim edilecek.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Giresun'da yaşanan sel ve heyelanın ardından afetin izlerini ortadan kaldırmak için harekete geçen İdare, projeleri hazırlayarak inşa edilecek yeni konutların ihalelerini yapmaya başladı.

Giresu'nun Dereli ilçesinde inşa edilecek 142 konutun dün gerçekleştirilen ihalesi, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini de kapsıyor.

TOKİ, yeni konutların inşasına hemen başlayarak afette evlerini kaybeden vatandaşlara sağlam ve güvenli evlerini 7 ay içinde teslim edecek.

Binalar yatay mimaride az katlı inşa edilecek

Şehir silüetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar, yatay mimaride ve az katlı inşa edilecek.

Projede, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulanacak. Konutların cephe kaplamalarında yörenin zengin cephe tipolojisi yansıtılacak.

Toplam 142 konutun olacağı projede, farklı metrekarelerde 36 adet 3+1, 106 adet 2+1 daire yer alacak. Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak.

TOKİ ayrıca sel felaketinden etkilenen Giresun'un Doğankent ilçesinde de 120 rezerv konut, köylerde ise yanlarında ahırı olan tek katlı 250 köy evi inşa edecek.

Kaynak: AA

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