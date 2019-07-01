GİRESUN Denizde kaybolan öğretmenin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor

Denizde kaybolan öğretmenin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor. Selim Balcı'nın mahallede beslediği Dakgo isimli köpeği de kıyıdan hiç ayrılmıyor.

Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, ekipler kaybolan Balcı için arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de eşlik ettiği aramalarda Balcı'ya ulaşılamadı. Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeği de kıyıdan ayrılmıyor.

Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, 'Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şuana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3-4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyorö dedi.

Balcı'ya ise ulaşılamadı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan Balcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla kentte anons yaptırarak halka uyarılarda bulunuldu.

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Haber-Kamera Nedim KOVANTİREBOLU (Giresun), (DHA) -

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA