Giresun'dan Temmuz ayında 204 milyon liralık ihracat Giresun'dan Temmuz ayı içerisinde 204 milyon liralık malzeme ihracatı yapıldığı bildirildi.

Giresun'dan Temmuz ayı içerisinde 204 milyon liralık malzeme ihracatı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Temmuz ayı çalışma raporunun açıklandığı belirtildi.

Geçen ay 19 milyon 475 bin 572,52 lira tutarında 20 bin 229 ton 174,74 kilogram malzeme ithalatı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 2 milyon 110 bin 832,24 lira vergi tahsil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, temmuz ayında 204 milyon 973 bin 119,50 lira tutarında 46 bin 843 ton 607,39 kilogram malzeme ihracatı yapıldığı aktarıldı.

Aynı ay içerisinde iç fındık, fındık mamulleri, mıcır, matik deterjan, tekstil, asansör malzemeleri, organik kırık mısır, boya malzemesi, sudkostik, ay çekirdeği, acuka, sirke, erişte, levha, teneke ihraç edildiği kaydedilen açıklamada, tekstil, organik mısır, dökme taş kömür ve buğday ithal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA