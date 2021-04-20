Giresun'dan mart ayında 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, mart ayında Giresun'dan 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, mart ayında Giresun'dan 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında 266 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğini, bu rakamın 2019'da ise 234 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mart 2021'de dış satımdan elde edilen dövizin 28 milyon dolar olduğunu kaydeden Çakırmelikoğlu, ihracat verilerini incelediklerinde artışın 2021 yılında da sürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Çakırmelikoğlu, AB ülkeleri yoğunluklu ihracatta, fındık ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayi, makine ve aksamları ile içecek, meyve ve sebze mamulleri ağırlıklı ürün konseptinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, Kovid-19 salgını şartlarına rağmen iyi bir ihracat ivmesi yakalandığını, yıllık artan oranlarla hedeflerin tek tek yakalandığını aktardı.

Giresun'a 3. organize sanayi bölgesi, güney çevre yolu ve demir yolu projelerinin mutlaka kazandırılması gerektiğini belirten Çakırmelikoğlu, "O zaman Giresun'un ülkemizin milli ekonomi seferberliğine ihracat rakamları ile daha fazla katkı sağlayacağı bilinmelidir." ifadesini kullandı.

Çakırmelikoğlu, Kovid-19'a rağmen elini taşın altına koyarak Giresun ve Türkiye'ye katma değer sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak