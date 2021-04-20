Giresun'dan mart ayında 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'dan mart ayında 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Giresun'dan mart ayında 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, mart ayında Giresun'dan 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, mart ayında Giresun'dan 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında 266 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğini, bu rakamın 2019'da ise 234 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mart 2021'de dış satımdan elde edilen dövizin 28 milyon dolar olduğunu kaydeden Çakırmelikoğlu, ihracat verilerini incelediklerinde artışın 2021 yılında da sürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Çakırmelikoğlu, AB ülkeleri yoğunluklu ihracatta, fındık ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayi, makine ve aksamları ile içecek, meyve ve sebze mamulleri ağırlıklı ürün konseptinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, Kovid-19 salgını şartlarına rağmen iyi bir ihracat ivmesi yakalandığını, yıllık artan oranlarla hedeflerin tek tek yakalandığını aktardı.

Giresun'a 3. organize sanayi bölgesi, güney çevre yolu ve demir yolu projelerinin mutlaka kazandırılması gerektiğini belirten Çakırmelikoğlu, "O zaman Giresun'un ülkemizin milli ekonomi seferberliğine ihracat rakamları ile daha fazla katkı sağlayacağı bilinmelidir." ifadesini kullandı.

Çakırmelikoğlu, Kovid-19'a rağmen elini taşın altına koyarak Giresun ve Türkiye'ye katma değer sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Nomofobi nedir?
Nomofobi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'dan mart ayında 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:31:04. #1.16#

title