Giresun'dan Manavgat'a destek
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Giresun'dan Manavgat'a destek

Giresun'dan Manavgat'a destek
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun ve Yağlıdere Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahaleye destek için bölgeye su ikmal ve söndürme aracı ile personel gönderdi.

Giresun ve Yağlıdere Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahaleye destek için bölgeye su ikmal ve söndürme aracı ile personel gönderdi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatlarıyla Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir araç ve 3 personelin Antalya'ya hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Şenlikoğlu, meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını aktardı.

İmkanlar dahilinde yangına müdahale için ekipleri bölgeye gönderdiklerini kaydeden Şenlikoğlu, "Dileğimiz ve temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiçbir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Yağlıdere Belediye Başkanlığı'nca da Manavgat'a su ikmal ve söndürme aracı ile iki personel gönderdi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, yaşanan yangınlarda vatandaşların yanında ve destek olmak istediklerini vurgulayarak, ekiplerin bölgede çalışmalara destek vereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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