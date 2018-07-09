Giresun'da Teröristlerle Çıkan Çatışmada Yaralanan Asker Şehit Oldu
Giresun'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
İlçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde PKK'lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.
AĞIR YARALANAN ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Ağır yaralanan uzman çavuş ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma bölgesine çok sayıda tim sevk edildi.
DAHA ÖNCE ORMANLIK ALANDA İZİNİ KAYBETTİRMİŞLERDİ
Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.
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helalolsun sonunda karadenize de soktunuzzz pezevenkleriii hani secimlerden sonra sehityoktuuu canım turkiyemmmm rabbim bu işlere alet olanların tumunun BELASINI versinnnCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Görünmez kazagoodbyeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sehidimize allahtan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Giresun valimizden de yapılacak olan tüm şenliklerin iptal edilmesini istiyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karısınaben bakarım nede olsa emanetCevap Yaz 1 17 Yayından KaldırVATAN HAİNİ SENİ: Bu yorumu yapacak kadar cesaretin varsa adresinide paylas ne kadar yureklisin gorelim aslanimTüm 22 yorumu okumak için tıklayın4 1 Yayından Kaldır