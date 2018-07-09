Giresun'da Teröristlerle Çıkan Çatışmada Yaralanan Asker Şehit Oldu

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

İlçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde PKK'lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Ağır yaralanan uzman çavuş ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma bölgesine çok sayıda tim sevk edildi.

DAHA ÖNCE ORMANLIK ALANDA İZİNİ KAYBETTİRMİŞLERDİ

Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.