Giresun'daki yurtlarda karantinada kalan Türk vatandaşları memnuniyetlerini mektuplarla anlattı
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Giresun'daki yurtlarda karantinada kalan Türk vatandaşları memnuniyetlerini mektuplarla anlattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelerek 14 günlük karantina süreçlerini Giresun'daki yurtlarda tamamlayan 1322 Türk vatandaşından geride minnet dolu mektuplar kaldı.

Giresun'daki yurtlarda karantinada kalan Türk vatandaşları memnuniyetlerini mektuplarla anlattı
31.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelerek 14 günlük karantina süreçlerini Giresun'daki yurtlarda tamamlayan 1322 Türk vatandaşından geride minnet dolu mektuplar kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Kuveyt, Almanya, Hollanda, Rusya, Azerbaycan ve ABD'den 2 Nisan-16 Mayıs arasında yurda getirilen vatandaşlardan 1322'si, Giresun'daki yurtlara yerleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülpembe ve Esma Hatun Yurtlarında 14 gün karantinaya alınan vatandaşlardan son kafile 21 Mayıs'ta memleketlerine uğurlandı.

Yurtta bulundukları süreçte kendilerini gösterilen ilgiden memnuniyetlerini sık sık dile getiren vatandaşlar, geride duygularını dile getirdikleri mektuplar da bıraktı.

ABD'den gelen Nagihan Tan Edis, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirttiği mektubunda, "Odamıza yerleşirken, bizler için hazırlanan kişisel malzemeler arasında tırnak çakısını görmek devletimizin bize ne kadar sahip çıktığını gösteriyordu. Çok sevindik. Fazlasıyla memnun olduk. Hatta devletimizin yaptığı bu hizmet karşısında mahcup olduk." ifadesini kullandı.

ABD'den gelen vatandaşlardan diğeri Fatmanur Mişe ise Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği mektubunda şu satırları kaleme aldı:

"O al bayrağı görmeyi ve ezan sesini o kadar çok özlemişim ki ait olduğum yere gelmemi sağlayan devletime çok teşekkür ederim. Bize bu güzel hizmetleri sağlayan herkesten Allah razı olsun. Onca yıldır New York'ta yaşıyorum, böyle servis ve destek görmedim. Her şey için teşekkür ederim. Bugünleri ve iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım."

İsmini açıklamayan bir kişi de Türkiye'ye gelmeden önce aklında "Zaman nasıl geçecek?", "Yemekler, temizlik nasıl?", "Yetkililere ulaşabilecek miyiz?" gibi sorular bulunduğunu ifade ettiği mektubunda, "Ama buraya geldiğimiz andan itibaren anladım ki her şey mükemmel organize olmuş. Gerçekten ülkemle gurur duydum. Bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel karşılanacağımı bilseydim daha önce gelirdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den gelen ve ismini gizli tutan bir başka vatandaş ise 2 yıl sonra ezan sesi duyduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, mektubunda, kendisine sunulan hizmetler için duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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