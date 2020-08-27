Giresun'daki üreticilerin ORKÖY kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi
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Giresun'daki üreticilerin ORKÖY kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık toplaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir çocuğa oyuncak hediye etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kouşması GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da sel felaketini yaşayan üreticilerin Orman ve...

27.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:11

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık toplaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir çocuğa oyuncak hediye etmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kouşması

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da sel felaketini yaşayan üreticilerin Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) Projesi kapsamındaki kredi borçlarını 1 yıl süreyle ertelediklerini belirterek, "Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sel felaketini yaşayan üreticilerin ORKÖY Projesi kapsamındaki kredi borçlarını 1 yıl ertelediklerini bildiren Pakdemirli, "Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun'daki üreticilerin ORKÖY kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi

Kaynak: AA

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