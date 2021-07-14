Giresun'daki trafik kazasında kimlikler belli oldu
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Giresun'daki trafik kazasında kimlikler belli oldu

Giresun'daki trafik kazasında kimlikler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında kimlikler belirlendi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında kimlikler belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sedai Topçu idaresindeki 28 AAH 100 plakalı Mercedes marka çekici ile Espiye istikametinden Trabzon istikametine seyir halinde bulunan Celal Erol idaresindeki 52 EC 272 plakalı otomobil, Tirebolu-Trabzon istikameti Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünel içinde çarpıştı. Kaza sonucu 52 EC 272 plakalı araçta bulunan Hatice Kestane olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aracın sürücüsü Celal Erol (48) ve araçta yolcu olarak bulunan Yeter Kuşluhan (42), Medine Kestane, Kerem Kuşluhan (19) ile Sedai Topçu (47) yaralandı. Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesine, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Giresun Özel Ada Hastanesine sevk edildi. - GİRESUN

Giresun'daki trafik kazasında kimlikler belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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