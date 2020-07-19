Giresun'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu, Keşap ve Çamoluk ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
19.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:08
Giresun'un Tirebolu, Keşap ve Çamoluk ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Tirebolu-Doğankent karayolu Örenkaya köyü yakınlarında Eşref Sarı yönetimindeki 21 FS 566 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Sarı, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Keşap ilçesi Karakoç köyünde, Nurgül Güney yönetimindeki 28 AAY 837 plakalı otomobil ile yol kenarına çarparak yana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.
Çamoluk ilçesi Çakılkaya köyünde ise Orhan Kaleli'nin kullandığı 34 ZL 0024 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak zemine çarptı.
Yaralanan sürücüsü Kaleli, Çamoluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA