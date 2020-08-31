Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli son yolculuğuna uğurlandı Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Ordu Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi'ne götürüldü.

İlk olarak babaevinde "helallik" alınan şehidin cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Ali ile annesi Nilüfer Variyenli'yi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Jandarma Üstçavuş Ahmet Variyenli de cenaze törenine resmi tören kıyafetiyle katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Aykut Variyenli'nin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA