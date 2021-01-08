Giresun'daki selde şehit olan askerin doğum yapan eşine jandarmadan ziyaret
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Giresun'daki selde şehit olan askerin doğum yapan eşine jandarmadan ziyaret

08.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:02
Giresun'daki selde şehit olan askerin doğum yapan eşine jandarmadan ziyaret

Giresun Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, geçen yıl meydana gelen selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un doğum yapan eşi Hacer Tok'u ziyaret etti.

Giresun Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, geçen yıl meydana gelen selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un doğum yapan eşi Hacer Tok'u ziyaret etti.

Tirebolu Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 22 Ağustos 2020'de etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan askerlerden Tok'un eşi Hacer Tok, 6 Ocak'ta kız bebek dünyaya getirdi.

Albay Sevinç, Hacer Tok'u Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki evinde ziyaret etti. Sevinç, "İkra Nur" adı verilen bebeğe altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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