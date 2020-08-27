Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor
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Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

Giresun ve ilçelerinde, selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor
27.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:32

Giresun ve ilçelerinde, selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sele araçlarında yakalanarak kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için, iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması gerçekleştiriyor.

Helikopter ve drone ile Harşit Çayı yatağı ile çayın Karadeniz'e döküldüğü alan arası taranıyor.

Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun, Elazığ, Adıyaman, Sinop ve Ordu'da görev yapan kurbağa adamlar, AFAD ve İHH Sualtı ve Kıyı Arama Kurtarma ekipleri, 10 kilometrelik dere yatağı boyunca, dere içerisinde ve kenardaki bataklık ile çamurlu alanları arıyor.

Öte yandan kaybolan askerlerin aileleri de alanda arama çalışmalarını takip ediyor.

Kaynak: AA

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