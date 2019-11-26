Giresun'daki Gölyanı Obası için "tabiat parkı" talebi

26.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:14

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Obası, Giresun'un en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla obanın tabiat parkına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyanı Obası'nın Türkiye'de eşine ender rastlanır turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

İbaş, bir süre önce Gölyanı'nın tabiat parkı haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Giresun Valiliği, İl Genel Meclisi ve Yağlıdere Kaymakamlığının da destekleriyle hazırladıkları talep dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Parklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini dile getiren İbaş, şunları söyledi:

"Gölyanı Obası, Türkiye'nin bakir alanlarından bir tanesi. Yağlıdere'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, sit alanı ve mera vasfı olan bir yer. Buranın tabiat parkı olması için girişimlere başladık. Hazırladığımız talep dosyamızı Tabiat Parkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunacağız."

"Bu güzellikleri herkes görmeli"

Obanın barındırdığı güzellikleri herkesin görmesi gerektiğine vurgu yapan İbaş, "Gölyanı Obası'ndaki evler tamamen yöre mimarisiyle inşa edilmiş. Ahşap ve tamamen otantik yapılar. Orada kendiliğinden oluşmuş doğal bir göl var. 100 metre uzunluğunda 80 metre derinliğinde, çok geniş bir göl. Yöre, eşsiz doğal güzellikleri de barındırıyor. Bu saklı kalmış yöreyi ortaya çıkarmalı ve herkesin görmesini sağlamalıyız." diye konuştu.

Öncelik gölün temizlenmesi

İbaş, obaya ismini veren gölün, yöre halkının bilinçsiz davranması nedeniyle zamanla ağaçlarla kapatıldığını belirterek, kısa bir zaman içerisinde gölde temizleme çalışmalarına başlanılacağını söyledi.

Gölün eski canlılığına kavuşacağını vurgulayan İbaş, şöyle konuştu:

"Yöre halkı, hayvanlarının gölde boğulmalarını önlemek için zaman içerisinde ağaçlarla gölün büyük kısmını kapatmış. Tamamen bilinçsizce yapılan işlem. Giresun Valisi Sayın Harun Sarıfakıoğulları'nın da desteğiyle önümüzdeki süreçte gölün temizliğine başlanılacak. Daha sonra da kaynak sularıyla birlikte göl canlandırılacak. Gölü tekrar eski haline getireceğiz inşallah."

Altyapı eksiklikleri giderilecek

Gölyanı Obası'nın sit alanı olması dolayısıyla koruma altında bulunduğunu dile getiren İbaş, belediye olarak yörenin doğal güzelliklerinin kaybedilmemesi için de yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Bölgede yapılmak istenilen evlere müsaade edilmediğine dikkati çeken İbaş, yörede altyapı eksiklerinin giderilmesi çalışmalarının da bu doğrultuda gerçekleştirileceğini aktardı.

Öncelikle ulaşım altyapısının iyileştirileceğini ifade eden İbaş, "Gölyanı Obası'nda turizm altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Ulaşım, konaklama ve sosyal alan ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Önceliğimiz, ulaşım yolunun iyileştirilmesi. Bölgede 7 kilometrelik yürüyüş parkuru ile konaklama için yöreye özgü mimaride bungalov evler yapılacak. Göl kenarında düzenlemeler gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İbaş, başta yöre halkı olmak üzere herkesi Gölyanı Obası'nın güzelliklerini görmeye beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA