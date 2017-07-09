Giresun'daki Fetö/pdy Soruşturması
Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü cezaevine gönderildi, 2'si savcılıkça, 9'u ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.