Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı
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Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı

Giresun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

05.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:06
Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı

'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Yangında, apartmandaki başka bir dairede bulunan ve dumandan etkilenen 10 aylık bir bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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