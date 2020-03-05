Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı

05.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:06

Giresun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Yangında, apartmandaki başka bir dairede bulunan ve dumandan etkilenen 10 aylık bir bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA