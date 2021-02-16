Giresun'da yüz yüze eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yağış dolayısıyla ilçe hıfzıssıhha kurullarınca eğitimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda 17 Şubat Çarşamba günü Giresun merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak