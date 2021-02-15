Giresun'da yüz yüze eğitime beklenen kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi
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Giresun'da yüz yüze eğitime beklenen kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi

15.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:52
Giresun'da yüz yüze eğitime beklenen kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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