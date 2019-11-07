Giresun'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Giresun'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Giresun'un Keşap ilçesinde yolcu otobüsünde 460 paket kaçak sigara elde edildi.

07.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:32
Giresun'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Giresun'un Keşap ilçesinde yolcu otobüsünde 460 paket kaçak sigara elde edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yolağzı köyünde yol arama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.

Aramada, otobüsün muavini S.Ö'ye ait olduğu belirlenen koli içerisinde 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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