Giresun'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi
Giresun'un Keşap ilçesinde yolcu otobüsünde 460 paket kaçak sigara elde edildi.
Giresun'un Keşap ilçesinde yolcu otobüsünde 460 paket kaçak sigara elde edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yolağzı köyünde yol arama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.
Aramada, otobüsün muavini S.Ö'ye ait olduğu belirlenen koli içerisinde 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.