Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

17.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:50

Giresun'da durdurulan yolcu otobüsünde koli içerisinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Aksu Mahallesi mevkisinde polis ekiplerince durduruldu.



Otobüste yapılan aramada, aracın bagajında iki ayrı kolide 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, kolilerin sahibi olduğu belirlenen E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA