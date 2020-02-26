Giresun'da yolcu otobüsünde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Giresun'da yolcu otobüsünde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde bir yolcu otobüsünde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

26.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:10
Giresun'da yolcu otobüsünde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'un ilçesinde bir yolcu otobüsünde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ekipleri Karadeniz Sahil Yolunda gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj kısmında koli içerisinde saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 şarjör ve 300 fişek elde edildi.

Kolinin sahibi olduğu belirlenen iki gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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