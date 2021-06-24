Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tarı - Haberler | Yerel

Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı Yapılan patlatma sonrasında yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme...

Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı

Yapılan patlatma sonrasında yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatma sırasında meydana gelen iş kazası sonrası belediye binası ve bir ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi tarafından bir süredir alt yapı ve yol genişletme çalışmaları devam ediyordu. Belediye ekipleri, jandarma ekipleri ve Özel İdare ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak gerçekleşen kontrollü patlatma sırasında yamaçtan aşağı gelen kaya parçalarının etrafa dağılmasının ardından yamacın altında bulunan belediye binası ve bir evin kısmi olarak zarar gördüğü belirtildi. Yaşanılan kazada can ve mal kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Aydındere Belde Başkanı Nuri Demir "Beldemizin alt yapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan planlı ve projeli patlatma sırasında bir kaza yaşandı. Yamaçtan gelen malzemeleri yolun tartmaması sonucu yolla birlikte malzemeler aşağı doğru bir çığ gibi aktı. Çok şükür can ve mal kaybımız olmadı. Beldemizde araziden gelen yağmur ve kar sularının mahalleyi basmasının önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar esnasında meydana gelen bu olaydan ötürü beldemize geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı
Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı
Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı
Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Deniz Poyraz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Cristiano Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:33:50. #1.14#

title