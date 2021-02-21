Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı
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Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı

21.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:04
Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı.

İlçede kar yağışının ardından çok sayıda keklik görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile Şebinkarahisar Doğal Hayatı Koruma ve Avcılar Derneği işbirliğinde yemleme çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca şehir merkezi yakınlarında ve doğada belirlenen noktalarda çalılıkların altlarına 1200 kilogram yem bırakıldı.

Dernek Başkanı Yalçın Uçankuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, DKMP ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Uçankuş, kar yağışı devam ettiği sürece kekliklerin aç kalmaması için DKMP ekipleriyle yemleme çalışmasına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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