Giresun'da yıldırım isabet eden kadın yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde arazide çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde arazide çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Civil köyündeki arazisinde çalışan Pamuk Gödek'e (47) yağış sırasında düşen yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Gödek, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gödek'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.