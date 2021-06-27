Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü

Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
Demirören Haber Ajansı / Gülsen Akyol Mutlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili yağışta yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun ve 4 inek öldü.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili yağışta yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun ve 4 inek öldü.

Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Şebinkarahisar'a bağlı Örencik Yaylası'nda besici İbrahim Fındık, ineklerini otlamasını için meraya çıkardı. Etkili yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 4 inek öldü. Çamoluk ilçesine bağlı yaylaya da akşam saatlerinde yıldırım düştü. Cihan Gün ve Halil İlin'e ait 16 koyun, otladıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu öldü. Sahiplerinin yara almadan kurtulduğu olayda, ölen hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.


- Giresun
Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü
Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülsen Akyol Mutlu

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Müge Anlı Demet Akalın
Spor Mert Müldür Fatih Terim Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 17:43:19. #1.15#

title