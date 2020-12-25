Giresun'da yılbaşında piyasaya sürüleceği belirlenen sahte içki ele geçirildi

Giresun'da düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürüleceği belirlenen 95 litre sahte içki ile 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Giresun'da düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürüleceği belirlenen 95 litre sahte içki ile 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine 2 adres ile bir araçta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 95 litre sahte içki, 37 şişe kaçak içki, 75 şişe kapağı, 47 boş şişe, çok sayıda sahte bandrol ile çeşitli içki markalarına ait etiketler ve içki yapım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin