Giresun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler
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Giresun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Giresun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da yılbaşı öncesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da yılbaşı öncesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde, Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise Espiye'de kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve men etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Espiye'de toplamda 40 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli aletler ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı.

İl merkezindeki operasyonda ise toplamda 6.25 litre el yapımı açık içki, anason, huni ve plastik sıvı ölçme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.

Giresun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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