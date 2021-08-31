Giresun'da yeni spor salonu Ekim sonunda hizmete girecek

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapımı süren yeni spor salonunun ekim sonunda hizmete gireceğini, mevcut 19 Eylül Spor Salonu'nun ise yenileneceğini bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapımı süren yeni spor salonunun ekim sonunda hizmete gireceğini, mevcut 19 Eylül Spor Salonu'nun ise yenileneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şenlikoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Giresun Şubesi'nce Giresunsporlu eski futbolculardan Tuncay Gökal adına düzenlenen Sürekli Antrenör Gelişim Semineri'ne katıldı.

Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, spora desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Semineri düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim için önemli, çünkü bu şehirde yaklaşık 150 yıldır sporun geçmişi var. Bizler de belediye olarak Bakanlıktan ve Spor Toto'dan aldığımız desteklerle birlikte 4 mahallemizde semt sahası yapımına başladık. Gençlerimiz sokak aralarında değil de sağlıklı, güvenli tesislerde spor yapsınlar istedik. Ayrıca bir iki ay içerisinde Sanayi Sitesi karşısındaki ilk çöp sahasında çok yönlü bir spor tesisi yapımına başlayacağız. Batlama bölgesinde yapımı devam eden spor salonumuz da ekim ayı sonunda hizmete girecek. 19 Eylül Spor Salonumuz ise yenilenecek ve içerisinde gençlik merkezi yer alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin