Giresun'da yeni hastanenin faaliyete geçtiği bölge sağlık kampüsüne dönüşecek

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, faaliyete geçen yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yer aldığı bölgenin, Tıp Fakültesi eğitim binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile sağlık kampüsüne dönüşeceğini bildirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, faaliyete geçen yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yer aldığı bölgenin, Tıp Fakültesi eğitim binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile sağlık kampüsüne dönüşeceğini bildirdi.

Yılmaz Can, yeni hastane binasında düzenlediği basın toplantısında, üç yıl gibi bir sürede tamamlanan yeni hastane binasına taşınma işlemlerinin kısa süre önce tamamlandığını söyledi.

Yeni hastane binasının toplam kapalı alanının 72 bin 732 metrekare olduğuna dikkati çeken Can, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise 38 bin metrekare olduğunu, yeni hastanenin eski hastaneye göre iki katı büyüklükte olduğunu vurguladı.

Can, hastanede 108 poliklinik yer aldığını ifade ederek, "Bunlardan şu an için 56'sı aktif. Tıp fakültesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hoca kadromuzu, hekim sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Yeterli sayıya ulaştığımızda polikliniklerin tamamı hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.

Günlük ortalama şu anda bin 500 hasta sayısına ulaşıldığı bilgisini veren Can, pandemi dolayısıyla vatandaşların tedavi ihtiyaçlarını ertelediğini, normal dönemde günlük hasta sayısının 5 bin rakamına ulaşacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Yılmaz Can, hastanenin yanındaki diğer kamuya ait yerlerin de üniversiteye tahsis edilmesini talep ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hastanenin bulunduğu bölgeyi bir sağlık kampüsünü dönüştürmeyi planlıyoruz. Çok yakın bir tarihte ödenek çıktı, plan yapıldı, proje çizildi. TOKİ ile daha önce mevcut olan protokol gereği görüştük, TOKİ kabul etti, 59 milyon lira tahmini değeri, tıp fakültesi eğitim binasının çok yakın bir tarihte temeli atılacak. Bu yıl için bize 7,5 milyon lira ödenek verilmişti. Biz 7,5 milyon lirayı TOKİ'nin hesaplarına aktardık. 2 yıl içerisinde TOKİ morfoloji binasını bitirecek."

Prof. Dr. Can, ayrıca aynı bölgeye Piraziz ilçesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni de taşıyacaklarını ifade ederek, "Merkezdeki Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nu da buraya taşıyacağız. Yani sağlıkla ilgili bütün birimlerimizi burada toplayarak burayı modern bir sağlık kampüsüne dönüştürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılabilmesi için gerekli şartları yerine getirdiklerini aktaran Can, daha önce göz ve fizik tedavi polikliniklerinin bulunduğu Nizamiye bölgesinde fakülteyi faaliyete geçireceklerini söyledi.

Can, diş hekimliği fakültesinin kuruluşunun biraz masraflı olduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bağlamda 10 ünit, yani her biri 70 bin lira değerinde koltuk aldık. Ayrıca öğrencilerin eğitim amaçlı kullanacakları koltuklar var her biri 40 bin lira civarında, 21 de ondan aldık. Ayrıca başka cihazlar da aldık, diş hekimliği fakültesi kurulması için YÖK'ün koyduğu ön şartları yerine getirdik. 40 öğrenci talebiyle bu yıl müracaat edeceğiz, eğer aksilik yaşamazsak önümüzdeki yıl 40 öğrenci kapasitesiyle eğitim öğretime başlamayı planlıyoruz. Eğitim faaliyetleri başlarken aynı zamanda hasta kabulüne de başlasın istiyoruz. Çabalarımız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin