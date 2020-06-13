Giresun'da yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapılacak Giresun'da yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası inşa adilecek.

Giresun'da yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası inşa adilecek.

Gedikkaya Mahallesinde bulunan, mülkiyeti TOKİ Başkanlığına ait 3 bin 500 metrekarelik arsa üzerine hizmet binası yapılması için TOKİ'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na arsa tahsisi işlemi gerçekleşti.

Yeni hizmet binasının yapımına kısa sürede başlanılması bekleniyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası kazandırmak için bir süredir girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Arsa tahsisinin gerçekleşmesi ile çalışmaların hız kazandığına işaret eden Öztürk, "Projeye vermiş olduğu desteklerden dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA