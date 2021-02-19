Giresun'da yaylaya havyanlar için yiyecek bırakıldı
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Giresun'da yaylaya havyanlar için yiyecek bırakıldı

19.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:42
Giresun'da yaylaya havyanlar için yiyecek bırakıldı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nın çeşitli yerlerine hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nın çeşitli yerlerine hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yaylanın yolu, iş makinelerinin yardımıyla ulaşıma açıldı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ve belediye personeli, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çeşitli yerlere yiyecek bıraktı.

Başkan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bektaş Yaylası'nda mahsur ve aç kalan hayvanlara yiyecek verdik, can dostlarımızı sevindirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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