Giresun'da yaylalardaki işletmelerde gıda denetimi yapıldı
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Giresun'da yaylalardaki işletmelerde gıda denetimi yapıldı

Giresun'da yaylalardaki işletmelerde gıda denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaylalarda bulunan gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaylalarda bulunan gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaz döneminde turizm ve piknik faaliyetlerinin artması nedeniyle yoğunluk yaşanan Bektaş, Kulakkaya, Kümbet ve Paşakonağı yaylaları gibi turizm bölgelerinde yer alan fırın, kasap, lokanta, market, bakkal, kahvehane ile konaklama tesislerinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerle gıda üretim, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının kontrol altına alınması amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı şartlarının kontrolü, işletme kayıt belgesi, fiyat listeleri, kişisel hijyen, iş kıyafeti, tuvaletler ve lavaboların temizliği, çevre temizliği, gıda mevzuatı, gıda hijyen yönetmeliğine ait uygulamalar ile gıda mevzuatı konularındaki gereklilikler kontrol edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki işletmeye etleri oda sıcaklığında muhafaza ettikleri ve hijyenik gerekliliklere uymadıkları için toplam 12 bin 154 lira idari para cezası uygulandığı aktarılarak, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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