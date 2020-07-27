Giresun'da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada hayvan otlattığı sırada sisin de etkisiyle kaybolan ve 33 saat sonra boş bir yayla evinde bulunan Elif Akbayrak ve ağabeyi Hasan Akbayrak devlet korumasına alındı.

Giresun'da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı
27.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:27

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada hayvan otlattığı sırada sisin de etkisiyle kaybolan ve 33 saat sonra boş bir yayla evinde bulunan Elif Akbayrak ve ağabeyi Hasan Akbayrak devlet korumasına alındı.

Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla Bulancak Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde iki kardeşin eğitim ve sosyal hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürmesi için devlet korumasına alındığı belirtildi. Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler üzerine Elif ve Hasan Akbayrak kardeşlerin mevcut yaşam koşullarının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediği kanaatinin oluşması üzerine acil koruma kararı alınarak, 26.07.2020 tarihi itibarıyla devletin şefkat ve himayeleri altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Politika
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Hulusi Akar Ziya Selçuk Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu
Magazin Hazal Kaya Kerem Bursin Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Mehmet Topal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Giresun'da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 21:49:51. #1.15#
title