Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kayıp olan kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kayıp olan kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri kayıp kız çocuğunu bulmak için yaylada çalışma başlattı.

Kaynak: AA