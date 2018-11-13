Giresun'da Yatırım Toplantısı Masaya Yatırıldı

Giresun'da Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) genel durumu, yatırımcıların sorunları ve igenel ekonomik durumu Vali Harun Sarıfakıoğulları, başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Valilik Makamında yapılan toplantıda, Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Bulancak TSO Başkanı Ali Fatoğlu, DOKA İl Koordinatörü Murat Aladağ, 1. OSB Müdürü Şahin Öveç, Valilik AB Proje Ofisi Koordinatörü Ali Yılmaz, KOSGEB Uzmanı Kutay Şenel yer aldı.

İldeki kamu ve özel sektör yatırımlarını yakından ve yerinde takip ettiğini belirten Vali Sarıfakıoğulları, özellikle yaşanan sorunlar noktasında direk müdahil olduğunu ifade etti.

Vali Sarıfakıoğulları "İlin önemli bir ihracat oranına sahip durumdadır. Bu anlamda ülkemizin cari açığına ciddi anlamda destek olan imalatçı, ihracatçı ve iş alemine teşekkür ediyorum. Amacımız Giresun'u istihdam ve ihracat alanında çok daha iyi yerlere taşımaktır. Bu noktada yatırımcılarımızın önünü açacak ve onların sorunlarına çözüm olabilmek için her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Giresun TSO başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile Bulancak TSO Başkanı Ali Fatoğlu da Giresun 1. ve 2. OSB'deki mevcut sorunlar ve çözümüne ilişkin yapılan çalışmalar ile son tahsis durumu, yatırımına yeni başlayacak firmalar ve yatırımını tamamlayan firmalar hakkında bilgi verdi. - GİRESUN