Giresun'da yasaklara uymayanlara "Kovid-19" cezası Giresun'un Çamoluk ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişi ile 65 yaş üzeri olup da "Seyahat İzin Belgesi" olmadan ilçe dışındaki evlerinden çıkarak ilçeye giriş yapan 7 kişi olmak üzere toplam 8 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

Kaynak: AA