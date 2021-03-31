Giresun'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
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Giresun'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma görevlilerince bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma görevlilerince bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Şirinköy mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, yol kenarında yaralı karacayı fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne bilgi veren ekip, araca aldıkları karacayı kent merkezine getirdi.

Müdürlük görevlilerine teslim edilen karaca, koruma altına alındı.

Yaralı hayvanın tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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