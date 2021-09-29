Giresun'da yaralı bulunan doğan tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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Giresun'da yaralı bulunan doğan tedavisinin ardından doğaya salındı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da yaralı bulunan doğan tedavisinin ardından doğaya salındı

Giresun'da, yaralı halde bulunan doğan gerekli tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yaralı halde bulunan doğan gerekli tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salındı.

Merkeze bağlı Çalış köyünde vatandaşlar tarafından bulunan doğan, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlük personeli tarafından koruma altına alınan kuşun yapılan ilk muayenesinde, kafa travması sonucu göz sinirlerinde hasar oluştuğu belirlendi.

72 saatlik tedavisinin ardından sağlığına kavuşan doğan, doğaya salındı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da yaralı bulunan doğan tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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