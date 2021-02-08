Giresun'da yangında ineğini kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde köy evinde çıkan yangında ineğini kurtarmak isteyen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Döngeri köyünde Hatice Yıldız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında evinin altında bulunan ahırdaki ineğini kurtarmak isteyen Yıldız, çöken tavanın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız